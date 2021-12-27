Продажа алкоголя в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: Будет ли введен запрет

Что известно о продаже алкоголя в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год - время веселье и праздника. И редко какое-то застолье в это время обходится без спиртных напитков. В этом году выходные будут длиться с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Рассказываем, как будет организована продажа алкоголя в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге.

В начале декабря в Госдуме начали обсуждать возможность ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники в стране. В частности, сократить время продажи спиртных напитков. Однако, пока что эта инициатива никуда не пошла.

Так, в Санкт-Петербурге на новогодние праздники 2022 ограничений на продажу алкоголя пока что нет. В городе будут действовать стандартные правила продажи спиртных напитков. Продажа спиртосодержащей продукции будет запрещена каждый день с 22:00 до 11:00 часов. Это ограничение не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг в кафе, ресторанах и барах. Разумеется, продавать алкоголь лицам до 18 лет запрещено.

В остальном, все магазины с алкоголем в Петербурге будут работать как обычно.