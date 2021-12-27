График работы роддомов в Санкт-Петербурге в 2022 году: Какие роддома закроют на ремонт

Комздрав опубликовал график закрытия роддомов в Петербурге на дезинфекцию в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне Нового года комитет по здравоохранению опубликовал график работы роддомов в Санкт-Петербурге в 2022 году. Точнее, график закрытий больниц на косметический ремонт и полную дезинфекцию. Будущим мамам следует ознакомиться с этой информацией.

График закрытия роддомов в Петербурге на 2022 год

1. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 1 (специализированный)» - 06.05.2022 - 19.05.2022

2. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» - 25.12.2022 - 10.01.2023

3. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» - 14.11.2022 - 27.11.2022

4. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» - 23.09.2022 - 07.10.2022

5. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 13» - 24.10.2022 - 06.11.2022

6. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» - 22.08.2022 - 20.09.2022

7. СПб ГБУЗ «Городской перинатальный центр № 1» - 20.04.2022 - 03.05.2022

8. Акушерское отделение СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» - 21.03.2022 - 04.04.2022

9. Акушерско-гинекологическое отделение СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» - 29.04.2022 - 13.05.2022

10. Акушерское отделение СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» - 15.08.2022 - 28.08.2022*

11. СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» (ул. Миргородская, д. 3) - 15.08.2022 - 04.09.2022

12. СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» (пр. Пискаревский, д. 49) - 21.07.2022 - 10.08.2022.