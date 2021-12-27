Полиция Ленобласти проверит сообщение о сирийце, который неделю живет в лесу с больной 5-летней дочерью

Перейти границу мужчина рассчитывает через реку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Близость Петербурга к границе с Финляндией и страсть к приключениям иногда толкают людей на отчаянные поступки. К примеру, в 2019 году "КП" рассказывала историю петербуржца, который зарабатывал на мигрантах с помощью "бутафорской границы" - водил жаждущих переезда азиатов по выборгским лесам, пока не попал в руки полиции. Но в этот раз от "заграничных походов" может пострадать 5-летняя девочка, которая, по предварительной информации, уже неделю блуждает с отцом по заснеженным лесам вблизи границы с Суоми. Такую информацию сейчас проверяют полицейские, к которым обратилась 26 декабря обратилась финская журналистка Оксана Челышева.

Женщина рассказала, что через коллег к ней поступила информация о сирийском гражданине, который готов на многое, чтобы перебраться в чужую страну.

- С его слов стало понятно, что он вместе с 5-летней дочерью уже неделю провел в лесу рядом с пограничным пунктом поселка Вяртсель, - сообщил источник "КП-Петербург".

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По словам женщины, сириец рассказал журналистам, что изначально он прилетел в Беларусь, оттуда на попутном транспорте добрался до пограничного пункта и теперь живет с дочкой в лесу. В его ближайших планах - перебраться в следующую страну по реке.

Останавливает его, если верить мужчине, плохое самочувствие дочери: у девочки несколько дней высокая температура. Поэтому он и обратился за помощью. Они посоветовали ему сдаться пограничникам.

- После этого мужчина на связь больше не выходил. Что сейчас происходит с ним и его дочерью - неизвестно, - рассказала "КП-Петербург" Оксана Челышева.

После этого сообщения правоохранители передали информацию в пограничный отдел.

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