Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге на 2 января 2022 года: что закрыто и что будет работать

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге на 2 января 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С Нового года в Северной столице ожидаются новые ограничения из-за пандемии. Вскоре вступят в силу коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге на 2 января 2022 года. Теперь жителям города придется предъявлять QR-код не только в театрах и кино, но и в барах и непродовольственных магазинах.

Отметим, что закрыто из-за коронавируса ничего не будет. Все заведения, банки и магазины продолжат работу. Однако всем кафе и ресторанам, кинотеатрам, аквапаркам, зоопаркам, ледовым каткам и всем другим зрелищным, культурным, спортивным и развлекательным организациям запрещено работать после 23 часов.

Со 2 января 2022 года QR-коды понадобятся в заведениях общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Напомним, что кроме QR-кода у посетителей могут также попросить документ, удостоверяющий личность. Для этого подойдет паспорт или водительские права.

Кроме того, ранее в Петербурге уже начали действовать QR-коды в: театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, развлекательных заведениях и при проведении церемонии торжественной регистрации брака.

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