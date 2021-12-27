«У всех выбиты зубы, на теле - паразиты»: Что стало с животными обезумевшей бабушки-маугли из Петербурга

К бабушке животные попадали через подругу ветеринара. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Волонтеры Петербурга спасают животных, которых буквально эвакуировали из заваленной мусором квартиры. Несчастных питомцев забрали от обезумевшей пенсионерки в историческом центре города на 3-ей линии Васильевского остров.

Бабушка-маугли начала приносить мусор в квартиру после смерти близких людей. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Квартиру уже прозвали воротами в ад: все различный мусор до потолка, запах животных экскрементов, изнеможенные кошка и собаки, а во главе этого бабушка-маугли, которая не понимала, что происходит. В итоге женщину увезли на скорой, а зооволонтеры забрали четырехлапых к себе.

- В первый день мы забрали шесть собак, позже вызволили еще и кошку. Псы примерно пять-шесть лет: чихуа, тойтерьер, кроличья такса, метис, рыжей собаке вообще пятнадцать лет. Соседи говорили, что внутри находится еще одна собачка, но мы ее не нашли. Ее могла придушить такса. Но в горе мусора сложно найти тело небольшого животного, - делится ужасами Юлия Клафтон, глава благотворительного фонда «ХелпДогМини».

У всех собак нет зубов. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Животные также как и их хозяйка были в запущенном состоянии. Лечение предстоит долгое и дорогостоящее. Все бы ничего, но волонтеры не могут оплатить все расходы в ветклиниках, у организации и так долг больше полумиллиона. Но деваться некуда, и спасенных собак и кошек будут пытаться привести в чувства, а позже найти для них достойных хозяев.

- На них были паразиты и блохи. У одной собачки поврежден глаз, но она им еще видит. Когти запущены. У всех животных выбиты передние зубы. Не можем сказать, почему так, - продолжает Юлия. - К ней собаки попадали через подругу. Она работала в ветеринарной клинике и этой бабушке приносила отказников. А когда узнали, что есть такая бабушка, люди и сами подбрасывали ей бездомных зверушек под двери. Сколько там трупов под завалами мусора, сказать трудно.

Кота тоже вытащили из-под завалов мусора. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

ЧТО С БАБУШКОЙ?

Соседи отмечают, что бабушка всегда была странной. Женщина много лет работала художницей на «Ленфильме», об этом говорят также картины, которыми развешены заваленные мусором стены. А муж у нее был заместителем главного врача Медицинского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева. После смерти супруга от рака и кончины одной из дочерей семь лет назад пенсионерка начала таскать домой все, что попадется под руку.

- Бабушка пока в больнице. После этого дочка сказала, что не оставит ее одну и заберет жить к себе. Животные останутся у нас до полного выздоровления, - отметила волонтер.

Собаки в изможденном состоянии. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Если вы хотите финансово помочь спасти животных, публикуем данные фонда «ХелпДогМини»

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