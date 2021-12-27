Три бассейна и академия баскетбола появятся в Петербурге в 2022 году

Как выяснилось, петербуржцы очень любят плавать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пусть 2021 год был объявлен Годом науки и технологий, но Петербургу он запомнился крупными спортивными событиями: город принял Евро-2020, а на Олимпийских играх наши спортсмены взяли девять медалей. Да и сами жители Северной столицы ведут активный образ жизни, участвуют в забегах и массовых мероприятиях. Подвели итоги уходящего года вместе с председателем комитета по физической культуре и спорта Антоном Шантырем в эфире программы «Без прокатов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

ПЕТЕРБУРГ - МОРСКАЯ СТОЛИЦА

- Вопрос с места в карьер: часто ли вас ругают?

- Хвалят меня редко, и я к этому привык. Вообще сравниваю себя с тренером: если спортсмен выигрывает, хвалят его, проигрывает - ругают тренера. Наш комитет - это отрасль, мы определяем направление развития физической культуры и спорта в регионе, цепляем Ленинградскую область и всю Россию. В некоторых видах спорта мы являемся передовиками, но активно развиваем и массовый спорт для жителей Санкт-Петербурга. Вы знали, что у нас в городе есть 18 центров физической культуры спорта и здоровья?

- Массовый спорт в Петербурге стал доступнее?

- Конечно! В этом году в городе только 300 катков появилось. У нас есть специальный чат-бот в «Телеграме». В нем можно посмотреть, где катки находятся, где лыжные трассы. А самое главное, там есть информация о состоянии объектов.

- С коньками понятно, а что на счет лыжного спорта?

- Есть нюансы. Сейчас горнолыжный курорт «Игора» уже начала подготавливать трассу к «Формуле-1». Мы до конца этой недели ждем от них подтверждения, есть ли возможность там провести «Лыжню России». Тогда мы там сможем объединить эти старты для Петербурга и Ленобласти. Там есть возможность для создания абсолютного комфорта - чтобы была идеальная лыжня, чтобы было тепло и сухо, чтобы туалет и раздевалочка. Подготовка лыж, автобусы - аккуратно, без толкотни. У нас таких мероприятий зимой много. «Дорога жизни», например, в январе. Я сам ее бежал в прошлом году.

- А какой вид спорта у нас самый популярный?

- Больше всего в Петербурге любят плавать. Только зимним плаванием занимается около 3000 человек. Представляете? Мы живем в морской столице.

Председатель по физической культуре и спорту в Петербурге Антон Шантырь. Фото: Юлия СТАЛИНА

ПРОБЛЕМЫ «ВЗЯЛИ НА КАРАНДАШ»

- У нас в студии была серебряная медалистка Олимпиады Анна Пракатень. Она пожаловалась на отсутствие гребного канала олимпийского стандарта в Петербурге. Из-за этого спортсменам приходится уезжать на подготовку за границу. Как решается вопрос?

- История гребли в Петербурге медалиемкая. Советская эпоха оставила нам около 30 гребных клубов на Крестовском острове. Но на сегодня их два. Все тяжелее спортсменам выходить на воду. Километровый гребной канал, который существует, не подходит. У нас есть договоренность с одной крупной компанией о строительстве олимпийского гребного канала. Сейчас ведутся переговоры, где его строить, мы рассматриваем три локации. В следующем году начинаем проектировать.

- Загребной экипажа четверки в паралимпийской команде Евгений Борисов рассказывал, что их не пускают на тренировочную базу Высшей школы спортивного мастерства, где есть отделение адаптивной гребли, потому что официально они числятся в другом клубе…

- Мы знаем об этой ситуации. Взяли на карандаш. Поможем обязательно!

- А что на счет парусного клуба «Геркулес»? Осенью была информация, что его планируют закрывать, чтобы построить на его месте небоскреб.

- Сама территория будет развиваться. Там ведь «Лахта центр», будет новая набережная. Предполагается, что на набережной построят яхт-клуб, который будет называться, может быть, и «Геркулесом». Компания, занимающаяся строительством, думает, как сохранить то, что там есть. Локация «Геркулеса» притягивает все парусные соревнования. Также мы пытаемся развиваться парусный спорт для любителей на Петровской косе.

- В спортивной гимнастике тоже есть проблемы. Наша олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова рассказывала в эфире: делая неудачный прыжок, выбирает, куда приземлиться - в дверь или вылетать в окно... Будут ли как-то улучшаться условия тренировок?

- В спорте высших достижений материальные блага не является мотивацией: в нем результатов добиваются вопреки условий. Но самое важное - тренер. Если бы не было нашей Веры Киряшевой - не было бы спортивной гимнастики в Санкт-Петербурге. И зал тут неважен.

При этом 1 сентября 2022 года открывается замечательный спортивный комплекс для девочек на Московском проспекте. Еще у нас открылось три физкультурно-оздоровительных комплекса в Колпино, Металлострое и Старом Петергофе. В них есть два бассейна, зал борьбы и тренажерный зал, каток.

В этом году начали строить два катка и академию баскетбола. Введем в работу на следующий год. Еще появятся два 25-метровых бассейна в Пушкинском районе и один 50-метровый на Варфоломеевской улице в Невском районе (он разгрузит комплекс «Невская волна»).