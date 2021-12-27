Терминал на месте «Пяти стаканов» начнут проектировать в 2022 году

Инвестиции в очередной этап развития Пулково составят около 70 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проектирование нового терминала Пулково начнется в 2022 году. На месте знаменитых «Пяти стаканов» задумали здание площадью больше 140 тысяч квадратных метров.

Характеристики и внешний вид нового терминала пока неизвестны. Но уже ясно, что инвестиции в очередной этап развития Пулково составят около 70 миллиардов рублей.

- Аэропорт укрепит свои позиции как современный международный хаб и обеспечит рост пассажиропотока, - отмечают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. - Это будет актуально с учетом будущего восстановления после эпидемических ограничений. Аэропорт сможет обслуживать до 35 миллионов пассажиров в год.

На прошлой неделе вице-губернатор Максим Соколов заявил, что сохранить старый терминал «с функциональной точки зрения будет непросто, невозможно». На вопрос «Комсомолки», почему невозможно сохранить «Пять стаканов», отремонтированных в 2015 году, в Смольном ответили молчанием.

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