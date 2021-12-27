Жители Невского района пожаловались на нелегальное казино

Последняя жалоба на незаконное казино в Невском районе поступила в полицию в ноябре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Невского района Петербурга в отчаянии постучались в соцсети "Комсомолки". Они рассказали, что нелегальное казино в жилом доме на Народной, 87, вытягивает деньги из их семей.

- Родственник ходит туда регулярно, прихватывая с собой что-то из дома. Играют точно на деньги. Постоянным посетителям приходят зазывные смски, - сетует Анастасия. - В документах из прокуратуры и МВД подтверждают, что там организована незаконная игровая деятельность. Но это продолжается.

- Где-то в августе 2020 года их с ОМОНом закрывали, - вспоминает другая местная жительница Наталья. - Знаю, потому что живу в этом доме. Так они спустя месяца полтора вновь там же открылись.

Слова горожан подтверждают многочисленные ответы инстанций. Вот, к примеру, ответ на мольбы жильцов от МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 7 августа 2020: "По вашему обращению проведена проверка, установлены признаки незаконного игорного заведения. В результате осмотра изъята компьютерная техника для проведения исследования, опрошено лицо, находившееся на адресе. Материалы проверки направлены в Следственный комитет".

Три ответа из прокуратуры Невского района: за март, апрель и май 2021 - почти дословно повторяют друг друга: “В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере организации и проведения азартных игр. Обнаруженное компьютерное оборудование изъято и передано на склад временного хранения для последующего исследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела”.

Редакция "КП"-Петербург" также запросила комментарий у межрегионального управления МВД. В пресс-службе ведомства отметили, что последняя жалоба на незаконное казино в Невском районе поступила к ним в ноябре.

- На момент проверки помещение было закрыто, сейчас там ничего нет. Судя по всему, там было не казино, а криптобизнес, - пояснили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Компания занималась посредничеством в операциях с криптовалютами.