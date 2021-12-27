Удар по безработице, ковиду и дефициту соцобъектов: Беглов подвел главные итоги 2021 года в Санкт-Петербурге

Губернатор Александр Беглов подвел итоги 2021 года для Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов подвел главные итоги 2021 года в Санкт-Петербурге. Его слова приводят в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России». Первое, что отметил Беглов – город добился прогресса в ряде важнейших показателей в экономике и здравоохранении, и это в непростое время пандемии коронавируса. Но обо всем по порядку.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И УДАР ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Как рассказал губернатор, городская экономика ожила. В частности, в Северной столице в 4 раза сократилось число безработных.

- Мы открываем новые заводы и производственные линии. Чтобы продолжить позитивный тренд, правительство в канун Нового года приняло четвертый по счету пакет помощи бизнесу. Для предприятий, пострадавших от ограничений с 30 октября по 7 ноября 2021 года, предусмотрели меры поддержки на 16 млрд рублей, - сообщил Беглов.

Отметим, что материальную помощь передают, в основном, малому и среднему бизнесу. Кроме этого власти выделили еще 522 млн рублей для промышленных предприятий, получить их можно будет через соответствующий Фонд поддержки.

АКТИВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И УСПЕХИ В БОРЬБЕ С КОВИДОМ

Близится день, когда в Санкт-Петербурге будет уже три миллиона вакцинированных от коронавируса. Ранее власти рассчитывали достичь коллективного иммунитета уже к 15 января 2022 года. По словам Беглова, петербургские медики научились эффективно бороться с инфекцией. В городе появились три новых стационаров-трансформеров, которые в случае необходимости оперативно перепрофилируются и будут принимать больных с COVID-19.

- В городе создан серьезный задел по инфекционным койкам. Настроены системы ПЦР-тестирования и вызова врача на дом, компьютерной диагностики и госпитализации, - подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить и то, что в Северной столице работает 190 пунктов вакцинации от коронавируса. Многие из них продолжат функционировать и в новогодние праздники.

ЗАПУСК КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

Отдельное внимание Александр Беглов заострил на строительстве крупных объектов, которые преобразят город. В первую очередь, речь о возведении Широтной магистрали скоростного движения и планах на развитие Санкт-Петербургского транспортного узла.

- Благодаря поддержке президента в Кронштадте произойдет масштабная модернизация. В городе появится новый мост – Большой Смоленский, - сообщил губернатор.

Естественно, простых горожан волнует судьба метрополитена. В 2021 году в городе наконец-то обанкротили старый «Метрострой» и создали новый, причем крупная доля предприятия принадлежит Смольному. Власти обещают ускорить строительство новых станций подземки.

Еще Беглов коснулся заключению соглашений об инвестиционных проектах. Особняком в этом плане стоит ПМЭФ, где чиновники подписали 32 соответствующих договора. Как отмечает губернатор, за год город увеличил в 1,7 раза капитальные вложения в обрабатывающую промышленность.

- Мы ускоряем развитие второй очереди аэропорта Пулково, приступаем к созданию линии скоростного трамвая «Купчино-Шушары-Славянка» и строительству 7 школ на основе концессии, - упомянул глава Северной столицы.

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

2021 год в Петербурге объявляли годом науки и технологии. Собственно, власти в это время создали Фонд, поддерживающий лучшие умы города, а также приняли концепцию научно-технического развития Северной столицы, действующую до 2030 года.

- Правительство города поддержало заявки ключевых университетов Петербурга на строительство новых кампусов и создание инновационных научно-технологических центров, - сказал Александр Беглов.

Еще из актуального – в городе ввели в эксплуатацию 31 школу и 94 детских сада, но это уже данные за последние три года.

СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Беглов анонсировал дополнительный транш из федерального центра на строительство новых школ. В итоге город получит более 2 млрд рублей на эти цели в течение двух лет. В Петербурге продолжают восполнять дефицит социальной инфраструктуры, особенно в местах жилой застройки.

- В городе увеличится вместимость 12-ти социальных объектов на этапе проектирования. Будущих школ, детских садов и поликлиник в пяти районах Петербурга. Мы выкупили в собственность города целый ряд зданий и помещений под социальные объекты, – проинформировал горожан Александр Беглов.

ПОМОЩЬ КУЛЬТУРНОМУ СЕКТОРУ

От ковида пострадали и всевозможные культурные учреждения Северной столицы. В 2021 году финансирование негосударственного сектора увеличили до 1,1 млрд рублей. Сейчас театры, концерты и кинотеатры адаптировались под требования новой «коронавирусной» реальности, в том числе с введением QR-кода и соцдистанции в залах.

- Благодаря увеличению финансирования мы удовлетворили более 200 заявок от учреждений культуры. Успешно провели все важные для города фестивали и конкурсы. Такие как «Дягилев. Пост-скриптум», «Опера – всем», международный кинофестиваль «Послание к человеку» и другие», - подытожил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три бассейна и академия баскетбола появятся в Петербурге в 2022 году

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Антон Шантырь (подробности)

Терминал на месте «Пяти стаканов» начнут проектировать в 2022 году

В очередной этап развития Пулково инвестируют 70 миллиардов рублей (подробности)

Все общественные туалеты Петербурга станут бесплатными с 1 января 2022 года

Это более 650 кабинок по всему городу (подробности)