Какие планировки квартир нужны петербуржцам

О важных особенностях планировок квартир мы поговорим с Ольгой Семеновой-Тян-Шанской, директором по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» компании ЮИТ. Фото: Надежда Лисянская.

Времена меняются, меняются и дома, в которых мы живём. Если раньше многие были рады и комнате в коммуналке, то сегодня у покупателей совершенно иные запросы — и рынок на эти запросы реагирует. Например, из-за пандемии о том, как обустроить рабочее место в квартире стали думать не только программисты или дизайнеры, но и застройщики. Как результат, жилье с увеличенными гостиными и даже целыми кабинетами, где можно разместить стол.

Оригинальные планировки вообще стали «визитными карточками» многих девелоперов. На фоне остальных особенно выделяется компания ЮИТ с необычными, но продуманными решениями. Например, санузлами, куда можно попасть сразу из двух комнат: из коридора и из спальни. Это удобно: допустим, если один из родственников болеет и не хочет контактировать с другими членами семьи. Или чтобы гости не мешали вам отсыпаться на выходных.

Другой вариант — проходные гардеробные, в которых отведено специальное место под стиральную машину. Или жилье с просторными балконами, где так удобно отдыхать тёплыми летними ночами: как раз хватит места для столика и кресла. А кладовка во многих ЖК переезжает даже не на лестничную клетку, а на подземный этаж: грязный велосипед теперь не обязательно тащить в квартиру.

Больше о современных «квартирах мечты» и о том, как покупатели влияют на создание новых планировок, расскажет директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» компании ЮИТ Ольга Семенова-Тян-Шанская. Обсудим, как выбрать лучший вариант и от чего зависит комфорт проживания в доме. Слушайте специальный эфир 27 декабря на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM), а также смотрите трансляцию в нашей группе ВКонтакте.