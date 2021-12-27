Общими усилиями: кто и как создает «квартиры мечты»

В ЖК iLona представлены самые разные планировки, а в часть квартир можно будет установить сауну. Фото: сайт компании ЮИТ.

КАК РОЖДАЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

У каждого из нас свои критерии «квартиры мечты». Одни хотят большую кухню-гостиную, другие мечтают о просторной террасе. Кому-то нужна кладовая, а кто-то предпочитает два санузла. Интересно то, что варианты «под себя» сегодня может найти практически каждый покупатель, иногда даже кажется, что застройщики читают наши мысли. Хотя на самом деле все проще: такая прозорливость - результат сотрудничества участников рынка недвижимости.

- Строительство жилья - комплексный процесс, в котором сосредоточено множество участников, начиная от производителей стройматериалов и заканчивая агентствами недвижимости. И все они совместными усилиями производят такой продукт, за который клиент готов платить деньги. Это называется взаимовыгодным сотрудничеством, основная цель которого - довольный покупатель, - говорит директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» компании ЮИТ Ольга Семенова-Тян-Шанская.

В последние годы в процесс создания домов и квартир все чаще вовлекаются потенциальные покупатели. Например, компания создает страничку будущего проекта, на которой потребитель видит базовые решения и может высказать свое мнение о том, нравятся они ему или нет. Зачем это нужно? А кто, как не будущие новоселы лучше всех знают, как и где они хотят жить! Маркетологи выясняют предпочтения горожан, их потребности и даже мечты. В итоге покупатель доволен, что его мнением интересуются, а застройщик страхует себя от ошибок и создает действительно востребованные проекты, которые вызывают положительные эмоции.

- Получив обратную связь, мы ее тщательно анализируем. Иногда встречаются очень интересные и специфические вещи, которые хочется применить, но задача маркетологов определить более общие тренды. И они есть: это спрос на качественное благоустройство, продуманные планировки, развитую инфраструктуру рядом с домом, - продолжает Ольга Семенова-Тян-Шанская.

В ЖК Wellamo будут «квартиры-трансформеры»: планировку можно будет настроить под себя. Фото: сайт компании ЮИТ.

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Жить в доме, рядом с которым есть остановки общественного транспорта, магазины, садики, школы, зеленые парки, хотят все. А вот что касается планировок, то здесь потребности у покупателей могут отличаться.

- Из общих трендов - рост популярности кухонь-гостиных, в которых семья может больше времени проводить вместе. Появился запрос на планировки, в которых можно выделить рабочее место - эта тенденция появилась во время пандемии. Если говорить о спальнях и детских, то родители выбирают комнаты меньшей площади, а для детей отводят пространство побольше. Семьи без детей все чаще заменяют ванну душевой кабиной, а если семья большая, в квартире требуется два санузла, - рассказывает Ольга Семенова-Тян-Шанская.

Один из ключевых принципов компании ЮИТ — комфорт будущих жильцов. Фото: сайт компании ЮИТ.

У каждого застройщика есть свои «фишки», которые предлагаются покупателю. Например, в квартирах компании ЮИТ есть санузлы с двумя входами - один из коридора, а другой - из спальни. Это очень удобно, если у вас гости и вы хотите сохранить приватную зону закрытой. Есть квартиры с проходными гардеробными, в которых можно поставить стиральную машину. Решения не совсем очевидные, но очень удобные. В некоторых жилых комплексах в исторической части Петербурга предусмотрены просторные террасы, вместительные балконы, на которых можно устроить место отдыха с чайным столиком и парой стульев. Что касается кладовок, то застройщик выделяет места для них на подземном этаже - это гораздо удобнее (не нужно поднимать в квартиру сезонную утварь) и заметно дешевле.

- Еще один фактор, от которого зависит комфорт проживания - содержание и обслуживание жилья, а на этом этапе важную роль играет управляющая компания. Именно она должна поддерживать высокое качество жизни в жилом комплексе. Объекты компании ЮИТ, а также многие жилые дома других застройщиков обслуживает компания «ЮИТ-сервис», основная задача которой - постоянное улучшение качества обслуживания, повышение клиентского сервиса на разных уровнях и формирование конкурентных тарифов, - резюмирует Ольга Семенова-Тян-Шанская.