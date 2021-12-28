Сотрудник ДПС помог рожающей женщине добраться в роддом через 10-балльные пробки в Петербурге

Сотрудник ДПС провез роженицу через 10-балльные пробки в роддом / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС помог семейной паре, которая спешила в роддом, проехать через предновогодние 10-балльные пробки. Около 12 часов утра 27 декабря в Петроградском районе стоял сильный затор на дорогах. У дома 10 по проспекту Медиков к дежурившему инспектору ОГИБДД лейтенанту полиции Никите Хмельницкому обратился мужчина и попросил о помощи. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- К полицейскому подошел водитель автомобиля "Киа Рио", 31-летний мужчина и попросил помочь доставить его 29-летнюю жену в роддом, - рассказали в полиции.

Ситуация оказалась крайне срочная, так как женщина уже начала рожать. А заторы на дорогах не давали семейно паре добраться до больницы вовремя.

Тогда инспектор сел в патрульный автомобиль и велел мужчине следовать на своей машине за ним. Полицейский включил мигалку и помог автомобилю с роженицей пробраться через плотную пробку.

В итоге женщина попала в роддом вовремя. Детали о том, как прошли роды и кто появился у счастливой семьи, пока не разглашаются.