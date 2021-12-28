Погода на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге: Потепление и снег

В новогоднюю ночь в Петербурге будет снег и резкое потепление Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уходящий декабрь выдался в Северной столице снежным и порой очень морозным. Главная ночь в году с 31 декабря на 1 января в городе обещает быть теплой, но не с плюсовой температурой - идеально для праздничных гуляний. Рассказываем, какая будет погода на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге.

Перед Новым годом в Петербург придет потепление. Причем, ровно в новогоднюю ночь. Благо, температура воздуха будет все же ниже нуля градусов, поэтому обойдется без слякоти, но при этом на улице будет очень комфортно.

- К Новому году произойдет повышение температуры примерно до -3…-5. Возможен снег, но не слишком большой. Но в любом случае, новогодняя ночь бесснежной не будет, в декабре его было много. Беспокоиться не надо – не растает, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Снегопад накроет город к вечеру 30 декабря. Поэтому снег сохранится до самой новогодней ночи.

Напомним, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Северной столице будет работать до 2 часов ночи.