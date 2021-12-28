Коронавирусные ограничения на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге: что будет закрыто и что работать

Какие будут ограничения в Петербурге на Новый 2022 год Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем чуть-чуть осталось до главного праздника в году. Улицы Северной столицы уже украшены, горожане готовят праздничное меню и украшают елки. Однако, как пройдет новогодняя ночь в этот раз. Рассказываем, какие есть короанвирусные ограничения на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге.

Власти Петербурга решили сделать подарок жителям и гостям города и перенесли введение QR-кодов для мест общепита и розничной торговли. Поэтому, 31 декабря и 1 января все спокойно смогут посетить кафе, бар или ресторан. Более того, заведения смогут работать всю ночь без ограничения по времени. Но только в новогоднюю ночь. Разумеется, ограничения будут. Это касается персонала заведений, которые должны быть в масках, а посетители не забывать о социальной дистанции.

Также ограничено будет время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Метро и наземный транспорт в Петербурге будет курсировать только до 2 часов ночи. После этого работать транспорт начнет лишь утром по обычному графику.

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