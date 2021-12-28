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Авто28 декабря 2021 12:49

По «Подорожнику» - бесплатно: Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Они призваны мотивировать горожан пересесть на общественный транспорт
Анна МОТОВИЛОВА
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На строительство трех новых стоянок ушел 61 миллион рублей.

На строительство трех новых стоянок ушел 61 миллион рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три новых перехватывающих парковки открыли в Петербурге 28 декабря. Изменения коснулись жилых районов рядом с метро Рыбацкое и Старая Деревня (100 и 81 место для машин). Перехват появился и у ж/д станции Царское Село (90 мест). Замысел: разгрузить Петербург от автомобилей.

Машину на такой парковке можно оставить бесплатно, если после этого вы воспользуетесь общественным транспортом. Оставив машину, вы получите специальный талончик. Вернувшись за ней, необходимо приложить к автомату «Подорожник» или другой электронный проездной. Без него такая парковка обойдется в 25 рублей в час. Платной для всех она становится с 8 вечера до 6 утра.

В 2022 планируют открыть две перехватывающие парковки у метро Шушары.

В 2022 планируют открыть две перехватывающие парковки у метро Шушары.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С этого момента в городе 20 перехватывающих парковок. У всех новых линий станций метрополитена будут штатно появляться такие парковки. Их заранее учитывают при проектировании, - отметил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Сейчас на перехватах в Петербурге 1978 мест. 10% из них - для маломобильных людей.

На строительство трех новых стоянок ушел 61 миллион рублей, 30 из них - на перехват у Рыбацкого, 20 - на парковку в Пушкине. Стоимость зависила от состояния участка и особенностей грунтов.

Сейчас на перехватах в Петербурге 1978 мест.

Сейчас на перехватах в Петербурге 1978 мест.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже готовую парковку в будущем могут расширять, если на нее будет высокий спрос со стороны автомобилистов.

- Я живу в районе Рыбацкого, и для мне очень удобна эта парковка. Думаю, она актуальна и для тех, кто живет южнее, - рассуждает местная жительница Екатерина. - Во время новогодних праздников пробки дикие, передвигаться по городу невозможно. А сегодня-завтра в городе саммит СНГ. Естественно, проще оставлять машину здесь и ехать дальше на метро.

У всех новых линий станций метрополитена будут штатно появляться такие парковки.

У всех новых линий станций метрополитена будут штатно появляться такие парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 планируют открыть две перехватывающие парковки у метро Шушары (дорога в сторону Колпино). Они должны вместить 486 автомобилей.

Автоновости