Житель Петербурга получил памятную медаль от Владимира Путина. Фото: личный архив.

Врио председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова вручила памятную медаль «75 лет Победы» медаль за подписью Президента России Владимира Путина. Награду получил благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

– Мне очень приятно, в канун Нового года, получить памятную медаль, подписанную Владимиром Путиным. Когда делаешь доброе дело, не думаешь о том, как его оценят. И, сегодня, столь высокая оценка стала большой радостью для меня и для всех сотрудников нашего фонда, – поделился впечатлениями Грачья Погосян.

На сегодняшний день Грачья Погосян – как частное лицо и как руководитель именного благотворительного фонда – установил, восстановил и отреставрировал свыше 250 объектов культурного, духовного и исторического значения. Более 150 из них сохраняют память о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Грачья Погосян регулярно оказывает помощь жителям блокадного Ленинграда не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и проживающим на территории других регионов и стран. Подробности https://www.radichesti.ru/news?id=311