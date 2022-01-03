Чем занять ребёнка на новогодних каникулах: пять нескучных занятий для петербуржцев. Фото: Pixabay.

Для многих родителей маленький ребёнок на каникулах — это испытание на прочность. Поэтому лучше заранее придумать, чем занять непосед в эти долгие выходные

Устройте домашний театр

Чтобы ребятня окончательно не утонула в цифровом мире, выманивайте их оттуда с помощью домашнего театрального представления. Например, театр теней. К этому представлению подготовка нужна минимальная — достаточно мощного источника света — например, можно позаимствовать у папы фонарик — и ровная светлая стена. Если вы сами умеете показывать только «собачку» — не поленитесь заглянуть в интернет. Вы довольно быстро освоите пару десятков жестов, которые волшебным образом превращают руки в орла, гнома, павлина и других персонажей. Ребёнок будет в восторге и обязательно захочет повторить за вами. Кстати, занятие отлично развивает моторику, фантазию и образное мышление.

Организуйте дома химическую лабораторию

Ни слова о химии, зачем нам на каникулах уроки! А это и не уроки вовсе, а увлекательные фокусы-опыты. Главное — заранее приготовить необходимые ингредиенты и по возможности потренироваться заранее, чтобы на момент действа всё шло гладко. Если на улице стоит мороз, то можно отправиться выдувать хрустальные мыльные шары

Понадобится мыльный раствор, трубочка и сильный мороз. Чтобы пузыри были крепкими, добавьте в раствор половинку чайной ложечки глицерина. Одевайтесь потеплее и — на улицу! Аккуратно выдувайте пузырь и наблюдайте, как он моментально начинает превращаться в красивый хрустальный шар, который даже можно потрогать!

Сделайте кормушки для птиц

Подкормить пернатых зимой полезно и с педагогической точки зрения: для ребёнка это наглядный пример того, как можно заботиться о природе. Способов изготовить кормушку — множество, можно даже сколотить настоящий деревянный домик для птиц. Но вот один из самых простых вариантов – кормушка из картонной коробки

Для кормушки лучше взять коробку от сока или молока большого объёма — от 1 литра. В верхней части проделайте отверстия и вставьте шнурок: так кормушку будет можно легко подвесить на ветке. По широкому боку, примерно в пяти-шести сантиметрах от дна вырежьте окошечко — сюда будет залетать птичка. На дно насыпьте корм — смесь круп, семечки (главное — не жареные). Кормушка готова! Она хороша тем, что не промокает и достаточно прочная — хватит на пару зимних месяцев. Потом можно будет обновить.

Не забывайте регулярно пополнять кормушки вместе с ребёнком — так вырабатывается чувство ответственности.

Найдите сокровища Деда Мороза

Это могут быть поиски в рамках квартиры или двора собственного дома, а могут быть и масштабные розыскные мероприятия по городскому кварталу. Но принцип один — нужно по карте выйти на ключевую точку и обнаружить там ценный приз. Интереснее всего, когда задание разбито на несколько этапов. Например, ребёнку выдаётся загадка-задача:

«Хорошо, когда он есть, можно на него присесть,

Можно даже полежать и ногами постучать.

Он для отдыха нам дан: мягкий, плюшевый…»

Ответив на загадку, ребёнок бежит к дивану и находит там первый кусок карты-пазла. На обратной стороне карты — стишок-загадка про следующий пункт назначения и так далее. Собрав все кусочки вместе, малыш получает карту. По ней он находит спрятанные заботливым Дедом Морозом подарки.

Можно расписать квест на все каникулы: по одному заданию на каждый день. А можно спонтанно выбрать любой, когда вашему чаду вдруг станет скучно. Развлекайте ребёнка и, самое главное, развлекайтесь сами. Если и вы будете получать от происходящего удовольствие — всё получится в разы интереснее и веселее!

Займитесь творчеством

Ваш ребёнок рисует, поёт, фотографирует или одарён другими талантами? Тогда он оценит проект «Поколение М»: выберите здесь одно или сразу несколько творческих направлений, включайте бесплатные видеоуроки от мастеров и участвуйте в конкурсах. Например, можно нарисовать комикс или создать поделку из отслуживших свой срок вещей. Победители конкурсов получают крутые призы — поездка на студию «Фиксиков» или «Смешариков», индивидуальный тур в Московский зоопарк и другие возможности.

А с 1 по 24 января на сайте "Поколения М" будет работать необычный календарь. Он состоит из ячеек, а в каждой из них — полезные рекомендации для семейного досуга, конкурсное задание и подарки. Ребёнок точно не заскучает!