Что ждёт рынок труда в 2022 году Ленинградской области.

Заканчивается 2021 год. О том, что нового ждёт рынок труда в 2022 году и какой будет политика в отношении трудовых мигрантов? А также о том, каковы главные итоги уходящего года в сфере миграции, в эфире программы «Голос Родины» на радио «Комсомольская правда» расскажет руководитель Комитета по миграции, поддержке занятости и производительности труда Союза «Торгово-промышленная палата Ленинградской области» Валерий Шинкаренко.

Вопросы спикеру можно задавать в комментариях к посту и в чате трансляции. Присоединяйтесь!

Эфир состоится 29 декабря в 19:00. Смотрите трансляцию в группе «КП в СПб».