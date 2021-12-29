Четыре звезды Ладожского озера

Четырехзвездочный комплекс находится всего в паре часов езды от Петербурга. Фото предоставлено организаторами / Алексей САВАТЕЕВ.

Что будет, если совместить чистый воздух, природу Карельского перешейка и завораживающий вид Ладожского озера? Уникальная атмосфера загородного комплекса «Владимировский», который возвела компания «Роснефть» на севере Ленинградской области!

Добраться до комплекса из Петербурга можно всего за два часа, а по пути насладиться удивительными пейзажами региона.

Возрождение острова

Гостиничный комплекс гармонично вписался в ландшафт Ладоги - сдержанные цвета, четкие линии. А всего пять лет назад здесь был перевалочный пункт, к которому по грунтовой дороге подъезжали автобусы с туристами, монахами и паломниками. Они направлялись на остров Коневец, где стоит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Это один из древнейших монастырей России, который отчаянно нуждался в реконструкции. Он был основан еще в XIV веке и пережил много разорений и разрушений. Много лет о здании заботились братия и волонтеры, финансово помогали паломники. А в 2016 году восстанавливать Коневскую обитель начала компания «Роснефть».

Первым делом на остров провели электроэнергию с помощью подводного кабеля по дну Ладожского озера, и у монастыря вместо генератора появилась собственная подстанция. При полной финансовой поддержке компании воссоздали часовню на пристани, восстановили странноприимный дом и монастырь, отлили колокола для Коневского монастыря. Художники и реставраторы изучали архивные данные и максимально аккуратно обращались с историческими кладками и деталями отделки - словом, старались сохранить первозданный вид обители.

Теплый прием

Постепенно преображался и ландшафт: болотистые места Владимирской бухты засыпали песком, отремонтировали участок федеральной трассы А-121 и возвели ключевые объекты будущего туристического центра.

Вкус перемен почувствовали и местные жители - многие откликнулись на вакансии в гостиничном комплексе и теперь принимают гостей в родном крае.

- Ближайшее крупное поселение - город Приозерск, в нем живет 15-17 тысяч человек. Производственных площадок там немного, а работа в основном сезонная, - рассказал генеральный директор ООО «РН-Северо-Запад» Алексей Шабалин. - Мы дали возможность людям работать постоянно, с полным соцпакетом и за достойную зарплату.

В отеле есть номера на любой вкус — «Стандарт», «Джуниор», «Люкс», «Сюит президентский». Фото предоставлено организаторами / Алексей САВАТЕЕВ.

Соседи-лебеди

Когда речь заходит о таком масштабном строительстве, многие начинают присматриваться: а не пострадала ли экосистема региона? Не в этом случае! Создатели проекта позаботились о сохранности природы. За пару дней до открытия комплекса ондатры строили в бухте маленький плавучий домик на глазах у сотрудников отеля. А в теплое время года к берегу прилетает стая белоснежных лебедей.

Спокойная гавань

В Ленинградской области приятно наблюдать за природой, но спокойных мест, подходящих для семейного отдыха, немного. Все совсем иначе здесь, вдоль Ладоги.

- Выйдите из отеля и прислушайтесь. Вы услышите тишину, а над вами сияют целые скопления звезд, - делится впечатлениями Алексей Шабалин.

Комплекс поражает развитой инфраструктурой, а отель заслуженно несет звание четырехзвездочного. В распоряжении гостей 146 номеров, 2 конференц-зала, «Бухта-бар», фитнес-зал и спа с бассейном.

Тем, кто ценит уединение, понравятся бунгало. Летом на их террасах появляется плетеная мебель, в которой приятно наслаждаться утренним кофе с видом на Ладожское озеро. А для полного расслабления стоит посетить банный комплекс: три вида бани, фитобочки, ароматный чай, свежий мед и опытные банщики, которые прогонят усталость.

Для автопутешественников в комплексе «Владимировский» есть кемпинг. Автодома паркуются в специальной зоне, где можно зарядить аккумуляторы и пополнить запасы воды. Отдохнуть, принять душ и перекусить можно в бытовом блоке. А для тех, кто путешествует по стране всей семьей, открыта комната матери и ребенка.

С террас номеров открывается чудесный вид на Ладожское озеро. Фото предоставлено организаторами / Алексей САВАТЕЕВ.

Дорога к острову

Комплекс подойдет и туристам, и паломникам. В многофункциональном центре можно подготовить авто к новому путешествию. На АЗС есть все виды топлива, предусмотрена станция для зарядки электромобилей. Дожидаться отправления на остров намного комфортнее на речном вокзале, разработанном в полном соответствии с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности».

- Мы создали зону, как в аэропорту: с досмотром и просвечиванием багажа, - говорит начальник речного вокзала Сергей Бобраков. - Это относится и к отъезжающим на остров, и возвращающимся с него. Вся территория постоянно контролируется группой безопасности.

В зале ожидания вокзала есть кулер с водой, витрины для продуктов, медпункт и санитарные комнаты, оборудованные и для маломобильных людей.

Особые условия положены судам: теперь в бухте стоит плавучая АЗС с высококачественным топливом. Путь к монастырю тоже стал удобнее: зимой ходят два судна на воздушной подушке, летом - катамаран и катер. На острове построен уникальный 180-метровый причал, к которому может пришвартоваться и огромный круизный лайнер, и небольшие яхты.

Рады всем

Вся территория комплекса адаптирована для людей, которые передвигаются с помощью колясок. На первом этаже отеля есть номера для маломобильных гостей: с оборудованными ванными комнатами, кнопками вызова персонала и низкими порогами.

А детская комната - настоящая находка не только для малышей, но и для их родителей.

- Иногда и нам, взрослым, оттуда не хочется уходить. Что уж говорить о детях, которые пропадают здесь часами, - улыбается представитель отеля Тамара. - Помещение хорошо в холодное время года, а вот на лето для ребят подготовлен большой игровой комплекс на улице.

Во «Владимировском» также рады постояльцам с собаками: для четвероногих гостей подготовлены миски и скоро появятся специальные лапомойки.

Лобби — не просто место ожидания, а зона отдыха и общения. Фото предоставлено организаторами / Алексей САВАТЕЕВ.

Вкус севера

По словам генерального менеджера отельного комплекса «Владимировский» Патрика Фаррана, строился комплекс по международным стандартам, а вот душа у него русская.

Это заметно в декоре: мотивы хохломской росписи есть на табличках-указателях, визитках и меню. А в ресторане «Ладога» акцент сделан на местную кухню: в топе блюда из ладожской рыбы и пшенная каша по русскому рецепту, которая перед подачей томится девять часов.

- У нашего шеф-повара Андрея Юдина 17-летний опыт работы, - рассказывает Патрик. - До этого он стажировался на Тенерифе, трудился с шеф-поваром Мишелем Луи Ленцем и работал в отеле «Замок Бип».

Теперь Андрей руководит рестораном в отеле и контролирует качество кухни на АЗС. Да, на станции рядом с комплексом могут «подзарядиться» не только машины, автобусы и электромобили, но и водители с пассажирами.

Покидать берег Ладоги совсем не хочется. Здесь царит такое умиротворение, что, однажды приехав, вы еще не раз будете вбивать в навигаторе «Отель «Владимировский», Владимировка, Ладожская, 30».

КОНКРЕТНО

Адрес загородного комплекса: 188767, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Владимировка, Ладожская улица, 30

Телефон для бронирования:

8 (812) 324-04-44.