Жительница Петербурга отсудила 116 тысяч рублей у дизайнера Артемия Лебедева

Петербурженка выиграла суд у Артемия Лебедева. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пушкинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск местной активистки Ольги Баранец к дизайнеру Артемию Лебедеву. Претензии женщины заключались в том числе в разглашении Лебедевым в видеоролике ее персональных данных и нанесении ей оскорблений.

- Баранец обратилась в суд с иском к Лебедеву, ООО «Студия Артемия Лебедева» о взыскании компенсации морального вреда в сумме 3 000 000 рублей в связи с причиненным оскорблением, в сумме 300 000 рублей в связи с распространением персональных данных, в сумме 5 000 000 рублей в связи с нарушением авторских прав, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В иске активистка приложила ссылку на видеозапись с названием «Электрические мотоциклы / Обзор вибраторов / Бесконечный карантин», вышедшую 3 декабря 202 года на канале Лебедева в YouTUBE.

Суд и эксперты изучили ролик, в котором есть такие слова: «… Существует в Питере такая Ольга Баранец, которая типа «общественный защитник по делам семьи…» Это высосанная из пальца должность, она сама себя назначила…».

Лебедев отмечает, что активистка писала в полицию жалобы из-за «пары радуг», нарисованных школьниками на уроке. Все это Баранец посчитала оскорблением и разглашением своих личных данных. Кроме того, Лебедев использовал ее фотографию.

Сам дизайнер на рассмотрение не явился. В итоге суд отклонил иск к его студии, но частично удовлетворил требования активистки к самому Артемию. Миллионов ей не дали, но за оскорбление, а также траты на экспертизу и оплату госпошлины в сумме петербурженка получит 116 900 рублей.

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