2018-09-10T07:57:38+03:00
Происшествия

В Петербурге туман: утром будет прохладно, а днем распогодится

Горожан ждет пасмурное, но теплое начало недели
Петр КИБЕР
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На Петербург опустился утренний туман.На Петербург опустился утренний туман.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сегодня, 10 сентября, утренний туман накрыл большую часть Санкт-Петербурга. Горожанам, рано выходящим на работу, пришлось одеться потеплее, так как температура на улице была довольно прохладной. Столбик термометра показывал около 10 градусов тепла.

- Сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность, местами туман. Преимущественно без осадков, ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Туманная погода создала проблемы и для путешественников. Как сообщает корреспондент «КП-Санкт-Петербург», вылет некоторых рейсов в Пулково задерживается по причине неблагоприятных метеоусловий.

Пока прилететь в Северную столицу можно с опозданием на полтора часа, но сроки ориентировочные.

Местное управление МЧС также предупредило горожан о тумане. И посоветовало водителям держать дистанцию, не разгоняться, а пешеходам при переходе дороги, быть внимательнее и соблюдать осторожность из-за плохой видимости.

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