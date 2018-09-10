Сборная Санкт-Петербурга стала победителем Мемориала Гранаткина
Вчера, 9 сентября, на стадионе «Петровский» прошли заключительные встречи юношеского международного футбольного турнира, который уже в 30-й раз проводится в Петербурге. Победителем юбилейного Мемориала Гранаткина сенсационно стала сборная города на Неве.
- Сборная Турции U-18 (игроки до 18 лет – прим.ред.), номинальный фаворит решающей встречи турнира, оказалась разгромлена прибавлявшей от матча к матчу сборной Санкт-Петербурга со счетом 3:0, - сообщается на официальном сайте турнира.
Обе команды, которые уже встречались на групповом этапе Мемориала, начали осторожно. Прошлый матч закончился со счетом 1:1 и оба мяча были забиты лишь во втором тайме. Так получилось и на этот раз, однако голы забивали лишь молодые петербуржцы.
На 55-й минуте счет открыл Андрей Боковой, уже через три минуты преимущество удвоил Никита Колдунов, а на 68-й минуте завершил разгром Даниил Шамкин.
Стоит сказать, что чуть ранее, в матче за третье место, сборная России со счетом 2:0 одолела соперников из Литвы и завоевала бронзовые медали.