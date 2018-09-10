Кирилл Серебренников поставит спектакль на сцене БТД имени Товстоногова
На сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова может быть поставлен спектакль под руководством режиссера Кирилла Серебреникова. Об этом стало известно после собрания творческого коллектива театра.
- 9 сентября на сборе труппы художественный руководитель БДТ им. Г.А.Товстоногова объявил планы на сезон 2018/19 годов, - пишет журнал «Театр».
Главный режиссер БДТ Андрей могучий рассказал о том, как будет отмечаться 100-летие театра, а также о планах на ближайший сезон.
Одной из громких новостей стало намерение Могучего пригласить Кирилла Серебренникова для постановки спектакля. 7 сентября у опального режиссера был день рождения, с которым его и поздравил руководитель БДТ, попутно позвав для работы в Петербург.
Напомним, что с 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств в «Седьмой студии». По закону, срок ареста, кроме исключительных случаев, не может превышать 12 месяцев. В случае Серебренникова, Мосгорсуд вынес решение о продлении меры вплоть до 19 сентября 2018 года.