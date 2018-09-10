Кирилл Серебренников поставит спектакль на сцене БТД имени Товстоногова

10 Сент. 09:34 2018-09-10T09:34:57+03:00

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На сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова может быть поставлен спектакль под руководством режиссера Кирилла Серебреникова. Об этом стало известно после собрания творческого коллектива театра.

- 9 сентября на сборе труппы художественный руководитель БДТ им. Г.А.Товстоногова объявил планы на сезон 2018/19 годов, - пишет журнал «Театр».

Главный режиссер БДТ Андрей могучий рассказал о том, как будет отмечаться 100-летие театра, а также о планах на ближайший сезон.

Одной из громких новостей стало намерение Могучего пригласить Кирилла Серебренникова для постановки спектакля. 7 сентября у опального режиссера был день рождения, с которым его и поздравил руководитель БДТ, попутно позвав для работы в Петербург.

Напомним, что с 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств в «Седьмой студии». По закону, срок ареста, кроме исключительных случаев, не может превышать 12 месяцев. В случае Серебренникова, Мосгорсуд вынес решение о продлении меры вплоть до 19 сентября 2018 года.