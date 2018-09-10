2018-09-10T09:53:24+03:00
Общество

В Петербурге впервые пройдет акция «На учебу на велосипеде»

Студентам и школьникам предложили с утра покрутить педали
Петр КИБЕР
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В Петербурге пройдет акция "На учебу на велосипеде".В Петербурге пройдет акция "На учебу на велосипеде".Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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21 сентября в Санкт-Петербурге пройдет традиционная акция «На работу на велосипеде». В этот день горожан призывают отказаться от личного автотранспорта и пересесть на двухколесные безмоторные конструкции. Но теперь к мероприятию решили подключить и молодежь.

- В Северной столице впервые состоится общегородское событие «На учебу на велосипеде», - сообщают организаторы из движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга».

Так активисты решили приучать подрастающее поколение и в будущем обходиться без машины, тем более, что доехать до школы или вуза без традиционных утренних пробок получится гораздо быстрее. Другой вопрос – хватит ли мест для парковки велосипедов, если участников акции наберется приличное количество. Пока оборудованные парковки есть далеко не везде, а бросить без присмотра своего педального друга решится не каждый.

Само мероприятие намечено на пятницу, и это не случайно. В последний рабочий день горожанам приятно будет пересесть на двухколесный транспорт и размять ноги, затекшие от постоянного сидения в офисе и машине.

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