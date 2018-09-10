У крематория обнаружили пакет с человеческими костями

10 Сент. 10:52 2018-09-10T10:53:11+03:00

Рядом с петербургским крематорием нашли мешок с человеческими костями. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Любой горожанин знает, что находится на Шафировском проспекте Петербурга. Здесь стоит городской крематорий, в котором в последний путь провожают умерших. Но никто не ожидает найти мешок костей даже рядом таким заведением.

- Останки человека обнаружены в пакете, который был спрятан в лесополосе Красногвардейского района Петербурга, - пишут «Невские новости».

Страшную находку совершила местная жительница, которая утром 9 сентября пошла прогуляться. Женщина обратила внимание на полиэтиленовый пакет, который лежал в кустах. Но страшнее всего оказалось то, что лежало внутри.

Около дома 10 по Шафировскому проспекту, в черте города, кто-то выбросил человеческие останки. Череп, нижняя челюсть, позвонки, берцовая и другие кости оказались брошены в лесу.

На место были вызваны полицейские, которые охраняли находку до того, как останки передали в морг для дальнейшего изучения.