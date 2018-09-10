2018-09-10T10:53:11+03:00
Общество

У крематория обнаружили пакет с человеческими костями

Страшная находка ждала петербурженку на Шафировском проспекте
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Рядом с петербургским крематорием нашли мешок с человеческими костями.Рядом с петербургским крематорием нашли мешок с человеческими костями.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Любой горожанин знает, что находится на Шафировском проспекте Петербурга. Здесь стоит городской крематорий, в котором в последний путь провожают умерших. Но никто не ожидает найти мешок костей даже рядом таким заведением.

- Останки человека обнаружены в пакете, который был спрятан в лесополосе Красногвардейского района Петербурга, - пишут «Невские новости».

Страшную находку совершила местная жительница, которая утром 9 сентября пошла прогуляться. Женщина обратила внимание на полиэтиленовый пакет, который лежал в кустах. Но страшнее всего оказалось то, что лежало внутри.

Около дома 10 по Шафировскому проспекту, в черте города, кто-то выбросил человеческие останки. Череп, нижняя челюсть, позвонки, берцовая и другие кости оказались брошены в лесу.

На место были вызваны полицейские, которые охраняли находку до того, как останки передали в морг для дальнейшего изучения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцу доставили шаверму с ножом внутри
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры