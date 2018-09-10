Два управленца «Петербург Газа» получили крупные штрафы за коммерческий подкуп

10 Сент. 11:27 2018-09-10T11:28:29+03:00

Подельники выманивали деньги у одного из ночных клубов города

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Знание – сила, а также возможность заработать. Или незаконно обогатиться, если имеющуюся информацию использовать в корыстных целях. Так поступили два управленца из «ПетербургГаза», которые предложили директору одного из ночных клубов заключить дополнительное соглашение.

- Зная о переоборудовании внутреннего газопровода и газового оборудования, установленного в помещении клуба, Алексей Вятченин и Иван Зименков настояли на допсоглашении к договору об обслуживании, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Учитывая, что Вятченин занимал должность начальника управления компании и имел доверенность от директора на заключение договоров, документ был создан собственными силами подельников.

В обмен на 285 тысяч рублей, бумаги были переданы руководству ночного клуба. Деньги сотрудники «ПетербургГаза» положили себе в карман. Но радость длилась недолго. Почти сразу Вятченина и Зименкова задержали оперативники, так как операция проходила под их контролем. Из общей суммы всего 20 тысяч рублей были настоящими, а остальные – муляжом.

Позднее свою вину в коммерческом подкупе мужчины признали. Суд назначил обоим крупные штрафы в 1,5 и 1,3 миллиона рублей, а также запретил на 2 года занимать руководящие должности.