2018-09-10T12:42:59+03:00
Общество

Движение в центре Петербурга перекроют из-за крестного хода

Ограничения будут действовать два дня
Петр КИБЕР
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Из-за крестного хода ограничат движение в центре Петербурга.Из-за крестного хода ограничат движение в центре Петербурга.Фото: Тимур ХАНОВ
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В среду, 12 сентября, в Санкт-Петербурге состоится крестный ход по случаю Дня святого благоверного князя Александра Невского – он же день Ништадтского мира, и пребывания в городе десницы святителя Спиридона Тримифунтского. Из-за мероприятия в центре Северной столицы будут введены ограничения движения.

- 12 сентября с 09:00 до 11:30 полностью закроется для проезда транспорта Казанская площадь, и Казанская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В то же время перекроют проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и по переулку Сергея Тюленина.

12 сентября, по ходу движения колонны, с 10:30 и до 13:30 поэтапно будет закрываться движение по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского и по самой площади.

Но этап подготовки начнется раньше, поэтому уже с 20:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября закроют участок площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского и движение по самому переулку.

Но и это еще не весь список.

С 9:00 11 сентября вплоть до 14:00 12 сентября будет закрыта крайняя левая полоса движения по Лаврскому проезду по направлению от площади Александра Невского до набережной Монастырки.

С 6 утра до двух часов дня 12 сентября будет закрыта крайняя правая полоса Невского проспекта в направлении от набережной Фонтанки к Караванной улице.

Также, в целях безопасности, в центре города введут запрет парковки.

С 20:00 11 сентября до 9.00 12 сентября нельзя будет оставить машину на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и в переулке Сергея Тюленина.

А с восьми вечера 11 сентября и почти на трое суток - до ноля часов 14 сентября, запрет будет действовать на Московском проспекте, вдоль дома номер 100, по четной стороне Черниговской улицы от Московского проспекта и до дома 8 по Черниговской улицы.

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