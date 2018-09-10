2018-09-10T14:12:39+03:00
Происшествия

В Петербурге на ребенка упали хоккейные ворота

Разбирательством ЧП занимались в прокуратуре города
Петр КИБЕР
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В Петербурге на ребенка упали хоккейные ворота.В Петербурге на ребенка упали хоккейные ворота.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Очередное падение ворот на ребенка произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз они оказались не футбольные, а хоккейные. В произошедшем на проспекте Металлистов 66 инциденте, разбиралась городская прокуратура.

- Сотрудники прокуратуры Красногвардейского района установили, что хоккейные ворота находились на спортивной площадке, которая находится в постоянном пользовании государственного учреждения «Центр Физкультура и Здоровье», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сам инцидент произошел еще 31 августа. Бабушка с пятилетним внуком гуляли на площадке, которая не была огорожена или заперта. В какой-то момент мальчик ухватился за верхнюю перекладину ворот и опрокинул их на себя. Пожилая женщина не успела подхватить ребенка, и конструкция ударила малыша. По счастью, травмы оказались не тяжелыми.

В прокуратуре заявили, что в нарушение правил ворота не были закреплены и не имели противоопрокидывающих устройств.

Теперь, по распоряжению ведомства, недочеты необходимо устранить. Также решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

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