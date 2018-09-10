На КАД на шесть дней перекроют одну полосу и два съезда
Ремонт, ремонт или ремонт. В последнее время у петербургских автомобилистов есть широкий выбор мест, в которых можно хорошо постоять в пробке. И ремонтируемые участки КАД всегда находятся во главе этого списка. В ближайшие дни на городской кольцевой для дорожных работ закрывается еще один участок трассы.
- В период с 11 по 16 сентября 2018 года между Красносельским и Волхонским шоссе будет перекрыта для движения первая полоса внешнего кольца, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
По второй, третьей и четвертой полосам вводится ограничение скорости до 50 километров в час.
Также будет полностью закрыт въезд на внешнее кольцо КАД состороны деревни Пески Ломоносовского района Ленобласти и съезд с внешнего кольца КАД на Волхонское шоссе.
Место работ традиционно обозначат световой сигнализацией и ограничительными барьерами. Водителей просят соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать свой маршрут.