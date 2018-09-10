2018-09-10T14:33:27+03:00
Авто

На КАД на шесть дней перекроют одну полосу и два съезда

Ограничения коснутся участка между Красносельским и Волхонским шоссе
Петр КИБЕР
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В Петербурге перекроют одну полосу КАД и два съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"В Петербурге перекроют одну полосу КАД и два съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
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Ремонт, ремонт или ремонт. В последнее время у петербургских автомобилистов есть широкий выбор мест, в которых можно хорошо постоять в пробке. И ремонтируемые участки КАД всегда находятся во главе этого списка. В ближайшие дни на городской кольцевой для дорожных работ закрывается еще один участок трассы.

- В период с 11 по 16 сентября 2018 года между Красносельским и Волхонским шоссе будет перекрыта для движения первая полоса внешнего кольца, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

По второй, третьей и четвертой полосам вводится ограничение скорости до 50 километров в час.

Также будет полностью закрыт въезд на внешнее кольцо КАД состороны деревни Пески Ломоносовского района Ленобласти и съезд с внешнего кольца КАД на Волхонское шоссе.

Место работ традиционно обозначат световой сигнализацией и ограничительными барьерами. Водителей просят соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать свой маршрут.

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