Маркизио отдаст сыновей в Академию «Зенита»
Новый игрок «Зенита», воспитанник итальянского «Ювентуса» Клаудио Маркизио будет играть в одном клубе со своими сыновьями: знаменитый папа отдаст их в академию сине-бело-голубых.
– Мои дети уже неделю просили как можно скорее отвести их на стадион, – передает слова Маркизио пресс-служба ФК «Зенит». – Наконец-то это случилось. Конечно, они были очень рады надеть футболки «Зенита». Дети не могут дождаться, когда продолжат играть в футбол: они его обожают.
В незнакомую страну с футболистом перебралась вся семья. Фото: ФК «Зенит»
У 32-летнего спортсмена – двое сыновей: Давиду – девять, Леонардо – шесть. Они вышли на газон вместе с папой во время знакомства с фанатами накануне матча с «Кайратом».
– Наш спорт этим и прекрасен, так как дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку, – говорит Маркизио. – Им интересно только играть. Они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в составе «Зенита» и множества ударов по мячу.
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