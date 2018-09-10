Двадцать компаний Петербурга сами установили цены на отопление
Тепло одно для всех. Но у некоторых тепло «теплее». Антимонопольная служба поймала двадцать компаний, которые отапливают дома Петербурга, на манипуляциях с ценами.
– Компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению, – сообщают в Управлении федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга. – В ряде случаев эти цены были завышенными.
Антимонопольщики направили требования привести «теплый» рынок в порядок в Комитет по тарифам Петербурга. Ситуацию быстро вернули в законное русло, а абоненты вскоре почувствовали экономический эффект, ведь платежки стали меньше.
– Принятие экономически обоснованных тарифов позволило снизить плату граждан за коммунальную услугу по отоплению в отдельных случаях на четверть, – отмечает заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.
Контроль над счетами за отопление продолжается.