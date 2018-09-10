2018-09-10T16:57:39+03:00
Общество

Двадцать компаний Петербурга сами установили цены на отопление

В ряде случаев они были выше установленных в городе тарифов
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вскоре абоненты почувствовали экономический эффектВскоре абоненты почувствовали экономический эффектФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Тепло одно для всех. Но у некоторых тепло «теплее». Антимонопольная служба поймала двадцать компаний, которые отапливают дома Петербурга, на манипуляциях с ценами.

– Компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению, – сообщают в Управлении федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга. – В ряде случаев эти цены были завышенными.

Антимонопольщики направили требования привести «теплый» рынок в порядок в Комитет по тарифам Петербурга. Ситуацию быстро вернули в законное русло, а абоненты вскоре почувствовали экономический эффект, ведь платежки стали меньше.

– Принятие экономически обоснованных тарифов позволило снизить плату граждан за коммунальную услугу по отоплению в отдельных случаях на четверть, – отмечает заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

Контроль над счетами за отопление продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцу доставили шаверму с ножом внутри
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры