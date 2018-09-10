Глава компании «Усть-Луга» не смог обжаловать свое банкротство

10 Сент. 17:28 2018-09-10T17:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший председатель совета директоров компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, в прошлом самый богатый бизнесмен Северо-Запада, все еще банкрот. Сегодня, 10 сентября, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение городского арбитража о признании банкротства топ-менеджера.

Валерия Израйлита задержали в конце 2016-го. Его заподозрили в мошенническом хищении денег, которые предназначались на развитие поста Усть-Луга. В частности, на строительстве нефтебазы. Ущерб, который махинации причинили порту, оценили в полтора миллиарда рублей.

Иск на личное банкротство к Израйлиту подал в августе 2017-го «Балтийский инвестиционный банк». Причиной стал долг в 235,4 миллиона рублей. В апреле экс-главу «Усть-Луги» признали банкротом, а в начале мая он обжаловал это решение.

Сейчас товарищ Израйлит находится в следственном изоляторе №3 на Шпалерной.