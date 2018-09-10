На юго-западе Петербурга на торги выставят пять парковок

10 Сент. 19:34 2018-09-10T19:34:39+03:00

На самой большой стоянке предусмотрят без малого пятьсот машиномест Фото: Евгения ГУСЕВА

Паркинги сдадут в аренду на десять лет

Изменить размер текста: A A

Фонд имущества Петербурга готовится сдать в аренду еще пять автопарковок в Красносельском районе в дополнение в тем двум, что сдали в конце прошлого года и уже начали использовать.

Новые парковки займут нежилые здания во дворах современных жилых комплексов и встроенные помещения в цоколе многоэтажек.

– Паркинги будут сданы в аренду на десять лет, – сообщают в Фонде имущества. – Торги запланированы на четвертый квартал 2018 года.

Два двухэтажных паркинга общей площадью десять с половиной тысячи квадратных метров расположены на Ленинском проспекте. В каждом смогут разместиться 215 машин. Еще одно нежилое здание на семь тысяч «квадратов» находится на проспекте Героев, оно рассчитано на 272 авто.

Оставшиеся два объекта – это автостоянки полузаглубленного типа. На парковке на улице Доблести площадью две с половиной тысячи квадратных метров уместятся 87 машин, а на Маршала Казакова двенадцать тысячах «квадратов» поделят на 439 мест.