Заведующую детским лагерем осудили за перемолотые в мясорубке пальцы поварихи

10 Сент. 20:39 2018-09-10T20:39:40+03:00

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Без пальцев правой руки осталась повал детского лагеря «Ракета», что работает в Курортном районе Северной столицы. В травмах подчиненной обвинили заведующую оздоровительным учреждением Наталью Морозову.

– При переработке мяса с помощью мясорубки рука повара была затянута в агрегат, в результате чего пальцы кисти были перемолоты, – сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга. – Женщине причинены множественные переломы костей правой руки с травматической ампутацией всех пяти пальцев.

Как выяснилось, мясорубка была неисправна. Суд установил, что именно Морозова не списала ее вовремя. На руководителя лагерем завели уголовное дело по факту «нарушения требований охраны труда».

Вред здоровью поварихи оценили как тяжкий, а отсутствие пяти пальцев на руке – в пятьдесят тысяч рублей штрафа. Морозова свою вину так и не признала.