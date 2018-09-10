2018-09-10T23:31:20+03:00
Звезды

Шнуров после развода впервые вышел в свет с новой спутницей

Поклонники подметили, что дама знаменитого «ленинградца» «шатается от счастья»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Все ждали, когда же лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров появится на публике со своей новой избранницей – экстравагантной управляющей сетью петербургских салонов красоты Ксенией, подстриженной под «ежика».

Но Шнур, как всегда, удивил. Сегодня, 10 сентября, рок-музыкант продемонстрировал поклонникам красавицу, но не ту. На премии «GQ Человек года 2018», которая сейчас проходит в «Барвиха Luxury Village» под Москвой, Шнуров прошелся по красной дорожке под руку с молодой женщиной в красном платье и с длинными светлыми локонами.

Шнуров после развода впервые вышел в свет с новой спутницей.Видео: @spletnik_ru

Вдаваться в подробности поющий «ленинградец» не стал. На взгляды и вопросы журналистов ответил: «Мы пойдем», – и увел новую пассию к месту торжества.

Фанаты «Ленинграда» уже успели оценить загадочную спутницу Сергея. Многие отметили, что она шатается, будто пьяна. От счастья, конечно. Многих смутил возраст: мол, «в дочери годится». А часть не одобрили ее фигуру и подытожили: «Матильда лучше!». Но паре на пересуды, похоже, плевать, ведь выглядят они всполне счастливо.

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