2018-09-10T22:28:37+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге открыли первый в России завод по производству сухих хлебных заквасок

Они будут полностью натуральные и только из отечественного сырья
Елена МОЛОДКИНА
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В День промышленности Санкт-Петербурга город на Неве получил отличный подарок - новый завод. На ООО "Русхлеб Исследования" будут производить сухие хлебные смеси и закваски по современным технологиям, и что особенно важно, полностью из натурального отечественного сырья.

- Сегодня петербургская промышленность вышла на новый виток индустриализации. Наш город является лидером инновационного развития России, создания "фабрик будущего", - отметил губернатор Георгий Полтавченко на церемонии открытия.

Градоначальник также напомнил, что в прошлом году было открыто 24 новых производства, в этом - запустили уже десять, и еще не менее десяти будет открыто до конца года.

Благодаря новому заводу, повысится качество хлебобулочных и кондитерских изделий, а также появится возможность отказаться от дорогостоящих закупок за рубежом.

К слову, это первый завод по производству сухих хлебных смесей в России.

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