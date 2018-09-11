Петербуржцев и туристов на велосипедах приглашают на необычный 14-километровый квест

11 Сент. 00:28 2018-09-11T00:28:32+03:00

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Большой "двухколесный" квест "История велосипедного Петербурга" пройдет в Северной столице уже в это воскресенье, 16 сентября - в день, когда стартует Европейская неделя мобильности.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, гости и жители Петербурга смогут поучаствовать в городском квесте и узнать, как велосипед становился важной частью жизни петербуржцев.

- В ходе квеста надо будет разгадать и посетить места, связанные с жизнью активных участников велосообщества Петербурга, а также места проведения культовых велосипедных состязаний, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Общая протяженность квеста - 14 километров. Маршрут будет проходить в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Задания участники будут получать через "Телеграм", подписавшись на бота @history_velo_quest_bot.

Подарок за первое место - самокат. Среди призов - сертификаты на велоаксессуары, билеты в кино и прочие сувениры.

Сбор участников - 16 сентября в 11:00 на площади перед станцией метро "Чкаловская".