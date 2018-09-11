2018-09-11T07:57:39+03:00
Происшествия

Вторник в Санкт-Петербурге будет теплым, но дождливым

В город на Неве надолго пришла пасмурная погода
Петр КИБЕР
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Вторник в Петербурге будет дождливым, но еще теплым.Вторник в Петербурге будет дождливым, но еще теплым.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще накануне над Северной столицей светило солнце и остатки августовского тепла давали надежду на продолжение лета, а уже сегодня, 11 сентября, над Петербургом пройдут дожди.

- Утром и вечером кратковременные осадки, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 20-22 градуса тепла, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В целом, погода соответствует своей климатической норме. Начало сентября в Петербурге часто бывает достаточно теплым, но пасмурным. Горожане постарше помнят, что и в первые дни календарной осени иногда еще можно было купаться в Финском заливе, если вода оставалась теплой после жаркого августа.

Но, несмотря на обещанное во вторник метеорологами тепло, сегодня мало кто решится проводить водные процедуры. Прохладный ветер и облачное небо настраивают горожан на осенний лад и заставляют доставать из гардероба пальто и куртки, пока еще легкие, но непромокаемые. Зато зонтик опять становится привычным спутником всех жителей Петербурга.

Понадобится он и завтра. В среду,12 сентября, по прогнозам, весь день будет идти дождь.

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