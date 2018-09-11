На Мурманском шоссе возле Разметелево полыхала легковушка

11 Сент. 08:14 2018-09-11T08:14:13+03:00

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Голый остов – вот все, что осталось от легковой иномарки, сгоревшей утром на трассе Е-105 в районе поселка Разметелево. Около 7 часов утра полыхающую на обочине машину увидели проезжавшие мимо водители, которые и вызвали спасателей.

- Догорала еще в 7-15, пробочка собралась от подъема у Разметелево, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фотографиям и комментариям в соцсетях, причиной пожара мог стать удар о правый отбойник трассы. При аварии могло замкнуть электропроводку, или же перебить топливные магистрали.

Свидетели инцидента пишут, что в то время, как иномарка полыхала, рядом с ней не было никого, поэтому непонятно, где водитель машины, смог ли он выбраться из нее и были ли в легковушке пассажиры.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты МЧС и сотрудники полиции. Они же и будут устанавливать причины происшествия, а также личность водителя.