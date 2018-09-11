2018-09-11T09:22:31+03:00
Общество

В Петербурге определились, кто отреставрирует памятник Николаю I за 50 миллионов рублей

Кроме самого монумента, в порядок приведут и окружающие его исторические фонари
Петр КИБЕР
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Определился победитель конкурса на реставрацию памятника Николаю I. Фото: vk.com/blog.excurspbОпределился победитель конкурса на реставрацию памятника Николаю I. Фото: vk.com/blog.excurspb
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Власти Петербурга определили победителя аукциона на право проведения реставрационных работ памятника императору Николаю I. Из двух участников торгов был выбран тот, который предложил лучшую, то есть меньшую цену.

- Победитель - «Реставрационная Мастерская «Наследие», - говорится в документации к заявке на сайте госзакупок.

По первому лоту – памятнику Николаю I, компания предложила выполнить работы за 23 миллиона 950 тысяч рублей, тогда как второй участник торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Лапин Энтерпрайз», хотело на 400 тысяч больше.

Ремонт исторических фонарей будет стоить городскому бюджету даже дороже, чем сам монумент. Победитель конкурса, все та же мастерская «Наследие», подрядилась привести объекты в порядок за 26 миллионов 975 тысяч рублей. Здесь ее преимущество над вторым претендентом было весомее – 625 тысяч рублей.

Еще в 518 тысяч городу обойдется авторский надзор за выполнением работ.

Напомним, что памятник работы скульптора Петра Клодта был установлен на Исаакиевской площади в 1859 году.

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