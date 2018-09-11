В центре Петербурга маршрутка снесла две иномарки

11 Сент. 09:57 2018-09-11T09:57:13+03:00

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Ранним утром 11 сентября дружное трио водителей собралось в Петербурге. Поводом для встречи в историческом центре стали не красоты города, а банальное ДТП. На перекрестге улиц Большая Морская и Гороховая столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и две легковушки – праворульная «Тойота» и «Пежо».

- Никто не хотел уступать, - грустно иронизируют пользователи соцсетей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара у маршрутного автобуса выбило лобовое стекло, которое упало на подмятую японскую иномарку. Третий участник аварии тоже понес потери в виде оторванного бампера. У подъездов к перекрестку сразу начала собираться пробка.

На место ДТП сразу же прибыли спасатели, которые оказали помощь водителям. Пока точной информации о том, как сильно пострадали люди и были ли пострадавшие, нет.

Что касается причин аварии, то учитывая, что перекресток регулируется светофором, ими могли стать как невнимательность одного из водителей, так и желание проскочить быстрее других.

При этом показания немногочисленных свидетелей немного запутаны. Одни петербуржцы говорят, что это «Пежо» не пропустил маршрутку, по словам других очевидцев аварии, вначале в автобус врезалась «Тойота». Третьи уверяют, что именно ПАЗик снес обе машины.

В любом случае, в обстоятельствах дорожного инцидента будут разбираться дознаватели ГИБДД.