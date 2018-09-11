Смольный объявил конкурс на проектирование новых дорог на намыве в Василеостровском районе
Власти Петербурге намерены построить на намывных территориях Василеостровского района новые магистрали. Расширение дорожной сети должно начаться после завершения этапа проектирования в конце 2019 года.
- Разработка проектной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап», - говорится в описании заявки на сайте госзакупок.
Общая сумма работ определена в размере 77 миллионов рублей. Первый этап на 2018 год оценен в 17 миллионов, а остальные средства потратят в следующем году. Тогда же надо будет сдать готовый проект.
На участке от Мичманской улицы до съезда с ЗСД построят 14 дорог, а также выделенные дорожки для велосипедистов. Это должно разгрузить тяжелую транспортную обстановку в Василеостровском районе, которая осложнилась из-за заселения намывных территорий.