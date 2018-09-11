2018-09-11T10:41:52+03:00
Общество

Смольный объявил конкурс на проектирование новых дорог на намыве в Василеостровском районе

Стоимость контракта оценивается в 77 миллионов рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
На намыве Василеостровского района у ЗСД построят новые дороги.На намыве Василеостровского района у ЗСД построят новые дороги.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Власти Петербурге намерены построить на намывных территориях Василеостровского района новые магистрали. Расширение дорожной сети должно начаться после завершения этапа проектирования в конце 2019 года.

- Разработка проектной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап», - говорится в описании заявки на сайте госзакупок.

Общая сумма работ определена в размере 77 миллионов рублей. Первый этап на 2018 год оценен в 17 миллионов, а остальные средства потратят в следующем году. Тогда же надо будет сдать готовый проект.

На участке от Мичманской улицы до съезда с ЗСД построят 14 дорог, а также выделенные дорожки для велосипедистов. Это должно разгрузить тяжелую транспортную обстановку в Василеостровском районе, которая осложнилась из-за заселения намывных территорий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцу доставили шаверму с ножом внутри
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры