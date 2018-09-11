Смольный объявил конкурс на проектирование новых дорог на намыве в Василеостровском районе

11 Сент. 10:41 2018-09-11T10:41:52+03:00

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Власти Петербурге намерены построить на намывных территориях Василеостровского района новые магистрали. Расширение дорожной сети должно начаться после завершения этапа проектирования в конце 2019 года.

- Разработка проектной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап», - говорится в описании заявки на сайте госзакупок.

Общая сумма работ определена в размере 77 миллионов рублей. Первый этап на 2018 год оценен в 17 миллионов, а остальные средства потратят в следующем году. Тогда же надо будет сдать готовый проект.

На участке от Мичманской улицы до съезда с ЗСД построят 14 дорог, а также выделенные дорожки для велосипедистов. Это должно разгрузить тяжелую транспортную обстановку в Василеостровском районе, которая осложнилась из-за заселения намывных территорий.