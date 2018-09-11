Мошенник выманил у пенсионера 400 тысяч, рассказав ему про денежную реформу

11 Сент. 12:25 2018-09-11T12:25:40+03:00

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Сколько бы ни предупреждали дедушек бабушек о том, что нельзя верить звонящим в дверь незнакомым людям, но новые случаи обмана пожилых петербуржцев продолжают регулярно происходить. Очередные мошенники обчистили очередного доверчивого пенсионера на крупную сумму.

- 10 сентября 2018 в полицию Невского района обратился 80-летний петербуржец. Он заявил, что к нему пришел, якобы, сотрудник пенсионного фонда, который обманным путём завладел его деньгами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пенсионера, явившийся к нему домой в Рабфаковский переулок незнакомец рассказал о грядущей денежной реформе и настоял на срочном обмене наличности. В итоге пожилой мужчина отдал все свои сбережения – 400 тысяч рублей.

Уже позднее он понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию. Теперь правоохранительные органы ищут бессовестного преступника и предупреждают горожан о бдительности.