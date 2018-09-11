2018-09-11T12:25:40+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у пенсионера 400 тысяч, рассказав ему про денежную реформу

Теперь бессовестного обманщика ищет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мошенники выманили у пожилого петербуржца 400 тысяч рублей.Мошенники выманили у пожилого петербуржца 400 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сколько бы ни предупреждали дедушек бабушек о том, что нельзя верить звонящим в дверь незнакомым людям, но новые случаи обмана пожилых петербуржцев продолжают регулярно происходить. Очередные мошенники обчистили очередного доверчивого пенсионера на крупную сумму.

- 10 сентября 2018 в полицию Невского района обратился 80-летний петербуржец. Он заявил, что к нему пришел, якобы, сотрудник пенсионного фонда, который обманным путём завладел его деньгами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пенсионера, явившийся к нему домой в Рабфаковский переулок незнакомец рассказал о грядущей денежной реформе и настоял на срочном обмене наличности. В итоге пожилой мужчина отдал все свои сбережения – 400 тысяч рублей.

Уже позднее он понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию. Теперь правоохранительные органы ищут бессовестного преступника и предупреждают горожан о бдительности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцу доставили шаверму с ножом внутри
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры