В саду Маршала Говорова поставили новые фонари

11 Сент. 12:52 2018-09-11T12:52:10+03:00

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Новые светодиодные фонари появились в саду имени Маршала Говорова, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 18 стальных конструкций, стилизованных под старину, будут не только освещать, но и украшать зеленую зону, расположенную между Московским проспектом и набережной реки Фонтанки.

- На территории сада площадью менее 1 гектара установлено 18 светильников мощностью по 60 ватт каждый. Ведется прокладка сетей наружного освещения, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Ближе к окончанию работ демонтируют и старые советские фонари, которые помнят еще ленинградцы. Молочно-белые шары на тонких опорах были установлены в саду в 1977 году. Сейчас они не только пришли в негодность, но и не отвечают курсу модернизации городского освещения, направленному на энергоэффективность.

Окончание работ намечено на 30 ноября.