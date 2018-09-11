2018-09-11T13:52:53+03:00
Общество

Нерадивый отец выплатил 435 тысяч по долгу за алименты, чтобы поехать в Финляндию

Теперь с мужчины снимут ограничение на выезд за рубеж
Петр КИБЕР
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Приставы заставили отца заплатить 435 тысяч рублей по долгу за алименты. Фото: ФССП РФПриставы заставили отца заплатить 435 тысяч рублей по долгу за алименты. Фото: ФССП РФ
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На что только не готовы пойти люди, дабы съездить в отпуск. Некоторые даже согласны оплатить все долги перед родными детьми, чтобы посетить Финляндию. Выплатить положенное петербуржца заставили судебные приставы.

- По решению суда мужчина должен был выплачивать 1\4 часть своего дохода на содержание дочки, но он этого не делал. За все время накопился внушительный долг в размере 435 000 рублей, - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы приструнить 44-летнего мужчину, ведомство внесло нерадивого папашу в список россиян, которым за долги запрещен выезд за рубеж. Эта мера оказалась гораздо действеннее, чем родительские чувства. В беседе с инспекторами он не скрывал досады, ведь его планы могли сорваться.

Чтобы поехать в Финляндию, конечно же без бывшей жены и дочери, отец все-таки выполнил предписание суда и заплатил положенные алименты. Будет ли он исполнять свои обязанности и дальше – покажет время.

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