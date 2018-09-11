ЗакС будет строже следить за стратегическим планированием в Петербурге

11 Сент. 14:25 2018-09-11T14:25:44+03:00

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Сегодня, под председательством главы ЗакСа Вячеслава Макарова прошло первое заседание Собрания. Депутатами была рассмотрена инициатива по ужесточению контроля за стратегическим планированием в Петербурге. Народные избранники намерены получать ежегодные отчеты от губернатора и правительства города.

- Собрание одобрило в первом чтении проект о внесении изменений в городской закон «О Правительстве Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба ЗакСа.

По инициативе, внесенной в парламент Олегом Капитановым, Галиной Назаровой, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым, глава города и члены правительства раз в год должны будут рассказывать депутатам о том, как реализуются в Северной столице государственные программы и с какой эффективностью. Не менее интересен избранникам и процесс социально-экономического развития города.

Для отчетности, руководство Петербурга должно будет готовить отчеты и представлять их на рассмотрение в парламент.

Это предложение было принято в первом чтении.