ЗакС будет строже следить за стратегическим планированием в Петербурге
Сегодня, под председательством главы ЗакСа Вячеслава Макарова прошло первое заседание Собрания. Депутатами была рассмотрена инициатива по ужесточению контроля за стратегическим планированием в Петербурге. Народные избранники намерены получать ежегодные отчеты от губернатора и правительства города.
- Собрание одобрило в первом чтении проект о внесении изменений в городской закон «О Правительстве Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба ЗакСа.
По инициативе, внесенной в парламент Олегом Капитановым, Галиной Назаровой, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым, глава города и члены правительства раз в год должны будут рассказывать депутатам о том, как реализуются в Северной столице государственные программы и с какой эффективностью. Не менее интересен избранникам и процесс социально-экономического развития города.
Для отчетности, руководство Петербурга должно будет готовить отчеты и представлять их на рассмотрение в парламент.
Это предложение было принято в первом чтении.