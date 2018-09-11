Александр Колесов пообещал петербуржцам бабье лето

11 Сент. 14:36 2018-09-11T14:36:22+03:00

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Сегодня, 11 сентября, в Петербурге заканчивается лето. Конечно же это происходит неофициально, просто теплый антициклон сменится циклоном, который принесет в город прохладную и пасмурную погоду. Но лето , пусть и бабье, еще вернется в Северную столицу.

- Во второй половине сентября, после похолодания, мы ожидаем небольшой период теплого бабьего лета, - порадовал петербуржцев главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

По словам специалиста, сырая и ветреная погода сменится коротким отрезком тишины и спокойствия. Пять-шесть дней, на которые рассчитывают метеорологи, будут не сильно отличаться по температуре от предшествующей прохладной недели – около 16-17 градусов тепла, но за счет выглянувшего солнца и отсутствия ветра, подарят ощущение вернувшегося лета.

А потом в город придет настоящая осень. Поэтому если жители города еще хотят успеть пособирать ягоды и грибы, то им стоит поторопиться до заморозков.

- До конца сентября можно смело отправляться в лес, - уверен Александр Колесов.