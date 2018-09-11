2018-09-11T16:45:30+03:00
Общество

Петербуржцам простят неоплаченные пени за электроэнергию

«Петербургская сбытовая компания» и «Петроэлектросбыт» объявили акцию для горожан
Полина ЖУКОВА
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Петербуржцам и жителям Ленобласти объявили "пеневую амнистию".Петербуржцам и жителям Ленобласти объявили "пеневую амнистию".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Акцию под названием «Пеневая амнистия» решили устроить для жителей Северной столицы и Ленинградской области «Петербургская сбытовая компания» и «Петроэлектросбыт». Начисленные и неоплаченные пени компании готовы простить. Но только тем гражданам, кто в сентябре и октябре вовремя погасят свои счета и справятся со всеми долгами. Тогда пени аннулируют.

Чтобы поучаствовать в акции щедрости для должников, нужно соблюсти три условия от поставщиков электричества. Во-первых, на счету горожан не должно быть никаких задолженностей за свет. Во-вторых, у потребителя электроэнергии должна быть учетная запись в Личном кабинете на сайте компании. К нему должен быть привязан номер абонента. Кроме того, петербуржцам и жителям Ленобласти нужно указать свои контактные данные – мобильный телефон и адрес электронной почты.

Третье условие – своевременно оплатить счета за первые два месяца осени, а также передать показания прибора учета электроэнергии, если нет включения в систему автоматической передачи показаний.

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