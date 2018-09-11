Мария Шарапова приедет на St. Petersburg Ladies Trophy

11 Сент. 17:25 2018-09-11T17:26:29+03:00

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Турнир WTA (Женской теннисной ассоциации) St. Petersburg Ladies Trophy традиционно начнется в Северной столице в конце января. Ожидается, что на спортивное событие приедет знаменитая теннисистка Мария Шарапова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора турнира, заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Александра Медведева. Оказалось, что Шарапова не просто поприсутствует на St. Petersburg Ladies Trophy, но и может принять в нем участие.

– Я бы оценил ситуацию такими словами – достигнутая договоренность находится в стадии оформления, это корректное отображение ситуации. Обе стороны имеют специалистов, кто умеет оформлять такие договоренности. Да, мы увидим Марию в Санкт-Петербурге, – приводит ТАСС слова Александра Медведева.

Напомним, что турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге с 2016 года. И пока известная на весь мир спортсменка Мария Шарапова в нем участия не принимала.