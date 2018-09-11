УФАС в Петербурге отменил конкурсы на закупку новогодних украшений за 100 млн рублей

11 Сент. 18:24 2018-09-11T18:25:19+03:00

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Чтобы найти подрядчиков, которые превратят город в зимнюю сказку к Новому году, тендеры объявляют в самом начале осени. Недавно стало известно, сколько готов потратить Смольный на украшения к праздникам. Однако сегодня, 11 сентября, Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) отменил восемь аукционов на общую сумму больше 100 миллионов рублей.

На сайте госзакупок Городской центр рекламы и праздничного оформления объявлял торги на искусственные ели высотой от 8 до 25 метров и услуги по оформлению города световыми композициями. Однако в УФАС выявили нарушения. Заказчик определил код услуги как конкурс. А по всем требованиям это должно называться аукционом.

– По итогам заседания комиссия Санкт-Петербургского УФАС России установила, что «Городской центр рекламы и праздничного оформления» неверно выбрал способ определения поставщика, при размещении восьми конкурсов на новогоднее оформление. Заказчику выдано предписание об аннулировании всех восьми закупок и проведении торгов в соответствии с законодательством РФ, – отметили в УФАС по Санкт-Петербургу.

Чтобы новогодний праздник в Северной столице состоялся и город сиял, Городскому центру рекламы и праздничного оформления придется заново объявлять аукцион.