2018-09-11T18:25:19+03:00
Общество

УФАС в Петербурге отменил конкурсы на закупку новогодних украшений за 100 млн рублей

Поиски подрядчиков теперь оформят на сайте госзакупок как аукционы
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
УФАС отменил аукционы Городского центра рекламы и праздничного оформления на новогодние украшения Северной столицы.УФАС отменил аукционы Городского центра рекламы и праздничного оформления на новогодние украшения Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Чтобы найти подрядчиков, которые превратят город в зимнюю сказку к Новому году, тендеры объявляют в самом начале осени. Недавно стало известно, сколько готов потратить Смольный на украшения к праздникам. Однако сегодня, 11 сентября, Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) отменил восемь аукционов на общую сумму больше 100 миллионов рублей.

На сайте госзакупок Городской центр рекламы и праздничного оформления объявлял торги на искусственные ели высотой от 8 до 25 метров и услуги по оформлению города световыми композициями. Однако в УФАС выявили нарушения. Заказчик определил код услуги как конкурс. А по всем требованиям это должно называться аукционом.

– По итогам заседания комиссия Санкт-Петербургского УФАС России установила, что «Городской центр рекламы и праздничного оформления» неверно выбрал способ определения поставщика, при размещении восьми конкурсов на новогоднее оформление. Заказчику выдано предписание об аннулировании всех восьми закупок и проведении торгов в соответствии с законодательством РФ, – отметили в УФАС по Санкт-Петербургу.

Чтобы новогодний праздник в Северной столице состоялся и город сиял, Городскому центру рекламы и праздничного оформления придется заново объявлять аукцион.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры